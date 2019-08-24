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سفينة حربية بريطانية فى مياة الخليج ..إعرف التفاصيل!

السبت، 24 أغسطس 2019 07:45 م
سفينة حربية بريطانية فى مياة الخليج ..إعرف التفاصيل! ارشيفية
أ ش أ

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أرسلت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، سفينة حربية جديدة إلى مياه الخليج العربي تحمل اسم "إتش.إم.إس.ديفندر" لحماية السفن التجارية، حيث التوتر على أشده مع إيران.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز البريطانية، أن السفينة ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان ملاحة السفن في الشرق الأوسط بأمان.

وأعلن وزير الدفاع بن والاس، أن بريطانيا مستعدة لحماية حرية الملاحة في كل مرة تتعرض للخطر.

وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية قاسية على طهران.


بريطانيا

مياه الخليج

ايران

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التجاره فى الخليج

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