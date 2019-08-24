"زراعة الجيزة" تجهز لحملات مكبرة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية فى المهد

كتب سيد الخلفاوى

عقد الدكتور أنور عيسى مسعود، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة اجتماع بحضور مديرى العموم ومديرى الإدارات الزراعية وإدارة حماية الأراضى والحيازة بالمديرية لمناقشة المشاكل والمعوقات، التى تواجه المديرية فى منع التعدى على الأراضى الزراعية، وتم وضع الحلول الفورية لذلك.

وناقش الاجتماع أعمال حماية الأراضى بمنع التعديات فى المهد والإعداد لحملات إزالة مكبرة للتعديات على الأراضى الزراعية على مستوى إدارات الجيزة وكذلك مناقشة ما تم تنفيذه من استمارات كارت الفلاح ومعدلات التنفيذ والمعوقات التى تم العمل على حلها لإنجاز هذا الملف فى التوقيتات المحددة.