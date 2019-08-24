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رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر والاطمئنان على سوق برقاش بالجيزة

السبت، 24 أغسطس 2019 05:47 م
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر والاطمئنان على سوق برقاش بالجيزة رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وسوق الجمال وطرق برقاش للتأكد من سير العمل به وفق الإجراءات المتبعة بما يحافظ على أمن وسلامة السوق، وحسن معاملة الجمال، كما تفقد مقلب القمامة ببرقاش.

رافقة المهندس عبد الحكيم خطاب نائب القطاع الجنوبى و محمد جادالله مشرف المدينة و سلامة حماد رئيس وحدة برقاش.

وأكد اللواء حسين لبيب أنه تم اليوم رفع القمامة وكنس الشوارع بقرية أبو غالب، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للأهالى، كما تم تنفيذ حملة نظافة وكنس الشوارع اليوم بالمدينة برئاسة مشرف المدينة، وكذلك بصيانة الأعمدة والكشافات بطريق المقابر بقرية برقاش.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين برئاسة المهندس صلاح الديب وتحت إشراف نبيل قدرى نائب رئيس مجلس المدينة، تم رفع القمامة بقرية الشوبك الغربى وذلك أمام مكتب البريد والوحدة المحلية الصحية والمدرسة الإعدادية والثانوية، كما تم رفع القمامة بالوحدة المحلية بالمرازيق.

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (1)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (1)

 

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (2)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (2)

 

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (3)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (3)

 

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (4)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (4)

 

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (5)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (5)

 

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (6)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (6)

 

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (7)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (7)

 

رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (8)
رفع القمامة بقرى البدرشين ومنشأة القناطر (8)

 


القمامة

رفع القمامة

الجيزة

البدرشين

اخبار الجيزة

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