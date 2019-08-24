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رادار المرور يضبط 1660 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

السبت، 24 أغسطس 2019 09:17 ص
رادار المرور يضبط 1660 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة رادار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1660 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 

الرادار يضبط مخالفات

سرعات جنونية بالطرق

المرور يشن حملات رادار

حملات بالطرق السريعة

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