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رئيس وزراء اليابان يصل إلى "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة السبع

السبت، 24 أغسطس 2019 11:31 ص
رئيس وزراء اليابان يصل إلى "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة السبع رئيس الوزراء اليابانى فى فرنسا
وكالات

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وصل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة فى إفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى وتطورات النظام الاقتصادى والمالى العالمى.

 


فرنسا

اليابان

G7

G 7

قمة G7

مجموعة السبع الكبرى

شينزو ابى

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