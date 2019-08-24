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رئيس وزراء السودان: الخرطوم تحتاج 8 مليارات دولار لإعادة بناء الاقتصاد

السبت، 24 أغسطس 2019 09:46 م
رئيس وزراء السودان: الخرطوم تحتاج 8 مليارات دولار لإعادة بناء الاقتصاد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى الجديد
الخرطوم (رويترز)

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قال رئيس الوزراء السودانى الجديد عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة فى إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.

وقال حمدوك، الذى أدى اليمين قبل ثلاثة أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إن هناك حاجة إلى مليارى دولار أخرى "كاحتياطى من النقد فى البنك المركزى للمساعدة فى إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".

وقال الخبير الاقتصادى الذى سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.

وأضاف أيضا أنه يجرى محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

 


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