رئيس جامعة القاهرة: نعمل على التحول لجامعة الجيل الثالث

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير الجامعة عمل مستمر وفى كافة الاتجاهات التعليمية والبحثية والإدارية، والتطوير الحادث يستهدف التحول لجامعة الجيل الثالث التى يقوم التعليم بها على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات العالمية والربط بين التعليم وسوق العمل والاقتصاد القومي.

وأضاف الخشت، فى تصريحات اليوم، أن الجامعة تقوم بتمويل مشروعات البحوث لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية، سواء من خلال التعاون الدولى ومشروعات الشراكة البحثية، أو بالتعاون مع جهات محلية، أو من خلال الموارد الذاتية للجامعة، وذلك فى مجالات الطاقة البديلة، والنانو تكنولوجي، ومعالجة وتحلية المياه، والأمراض المتوطنة، والغذاء، والعشوائيات، وذلك بهدف دعم الإقتصاد الوطني.

وتابع الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تولى اهتمامآ بالنشر الدولى وتشجع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة فى المؤتمرات الدولية ومنتديات البحث العلمى بالخارج، مؤكداً حرص الجامعة على دعم البحوث التطبيقية ذات المردود على التنمية والاقتصاد القومي، وضرورة إستثمار الأبحاث العلمية التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى معالجة قضايا محددة تتعلق بالتنمية.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، بدء الجامعة تفعيل مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية من خلال التعاون مع بنك المعرفة المصرى والناشر الدولى "إيمرالد"، مما سيكون له بالغ الأثر على تصنيف الجامعة من خلال إدراج الأبحاث المنشورة من قطاعات العلوم الانسانية والاجتماعية على المستوى الدولي.