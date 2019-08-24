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رئيس الشيشان يتلقى قطعتين من ستار الكعبة هدية بمناسبة افتتاح أكبر مسجد بأوروبا

السبت، 24 أغسطس 2019 09:48 ص
رئيس الشيشان يتلقى قطعتين من ستار الكعبة هدية بمناسبة افتتاح أكبر مسجد بأوروبا أكبر مسجد بالشيشان
رسالة الشيشان - إسماعيل رفعت

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تلقى رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد حجى قديروف، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بقبلات وترحيب بمناسبة افتتاح مسجد "محمد فخر المسلمين" بمدينة شالى بالشيشان، الذى يعد أكبر جامع فى أوروبا، كما وصف الهدية بالغالية على قلبه.

من جانبه، سلم وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، رئيس وفد المملكة هدية من خادم الحرمين الشريفين وولى العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هى قطعتان من ستار الكعبة المشرفة إهداء للرئيس لوضعها فى هذا المسجد الذى يعتبره منارة هدى وإصلاح فى قارة أوروبا.


رئيس جمهورية الشيشان

هدية خادم الحرمين الشريفيين

افتتاح مسجد محمد فخر المسلمين

ستار الكعبة المشرفة

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