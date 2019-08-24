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رئيس البرازيل يأمر بنشر الجيش لمكافحة حرائق غابات الأمازون

السبت، 24 أغسطس 2019 10:10 م
رئيس البرازيل يأمر بنشر الجيش لمكافحة حرائق غابات الأمازون حرائق الأمازون
أ ش أ

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أمر الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو، بنشر قوات الجيش لمكافحة الحرائق الضخمة المندلعة في غابات الأمازون المطيرة.

وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية، في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية، أن وحدات من الجيش البرازيلى سوف تنتشر فى المحميات الطبيعية وأراضى السكان الأصليين، فضلا عن المناطق الحدودية الأخرى التي تشهد حرائق هائلة في غابات الأمازون تهدد المناخ في العالم بأسره.

وكان موقف الرئيس البرازيلي الرافض للتدخل للقضاء على حرائق غابات الأمازون التي يطلق عليها اسم (رئة العالم) قد آثار انتقادات واسعة من جانب الزعماء المشاركين في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في فرنسا، حيث طالب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإدراج الموضوع في جدول أعمال القمة، فيما هددت بعض دول العالم الأخرى باستهداف الاقتصاد البرازيلي حال عدم اتخاذ أية خطوات من أجل القضاء على حرائق غابات الأمازون.


البرازيل

رئيس البرازيل

الامازون

حرائق الامازون

الجيش البرازيلى

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