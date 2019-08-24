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رئيس أركان الجيش اليمنى: الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب

السبت، 24 أغسطس 2019 10:39 م
رئيس أركان الجيش اليمنى: الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ارشيفية
أ ش أ

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شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى، الفريق الركن عبدالله النخعى، اليوم السبت، على مزيد من اليقظة وترتيب الصفوف لمواجهة المتربصين بأمن واستقرار المحافظة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب.

ووفقا  لقناة العربية الاخبارية، جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع قائد محور شبوة، العميد عزيز العتيقي، وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة للاطلاع على مستجدات الأوضاع بمدينة عتق، عقب دحر ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي التي شنت هجوما على المحافظة قبل أن يتم دحرها وتطهيرها من عناصر الميليشيات التخريبية المتمردة.

وأشاد النخعى، ببسالة وتضحيات الضباط والصف والجنود وأبناء محافظة شبوة الذين كانوا يدا واحدة إلى جوار أبطال الجيش الوطني في التصدي لميليشيات المجلس الانتقالي، التي تعمل جاهدة على خدمة ميليشيات الحوثي بمحاولة إرباك اليمن، مؤكدا في الوقت ذاته أن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبدربه منصور هادي، تتابع المستجدات في شبوة أولا بأول.

وكان قائد محور شبوة وقيادات التشكيلات العسكرية قد تطرقوا إلى مستجدات الأوضاع في مدينة عتق والانتصارات الكبيرة التي حققتها وحدات الجيش الوطني والتي تكللت بتوجيه ضربات قاصمة لميليشيات المجلس الانتقالي ودحرها من مدينة عتق والسيطرة على معسكراتها.

وأكدوا أن معنويات أبطال محور شبوة في أعلى مستوياتهم ومستعدون لأي طارئ، مجددين ولاءهم للقيادة الشرعية وعزمهم على الدفاع عن الوطن ضد القوى المتآمرة.


الجيش اليمنى

شبوه

اليمن

الاوضاع فى اليمن

اخبار اليمن

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