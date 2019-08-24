دراسة: التعرض المستمر لعوادم السيارات يزيد فرص الإصابة بالعمى

كتبت إيناس البنا

التعرض المستمر الناتج عن المركبات التى تصدر من السيارات يرتبط بزيادة خطر حدوث مشاكل مرتبطة بالعين أخطرها تلف الشبكية .

وفقا لدراسة حديثة نشرت في موقع "news-medical" فإن خطر تلف شبكية العين، يمكن أن يكون سببًا مهمًا للتنكس البقعي المرتبط بالعمر، مما يؤدي مباشرة إلى ضعف الرؤية عند التقدم فى العمر.

وقام باحثون خلال الدراسة، بتحليل بيانات جودة الهواء على مدار 12 عام، حيث عثروا على رابط بين المدى الطويل من ارتفاع خطر الإصابة بالتنكس البقعى في المشاركين والتعرض للملوثات وعوادم السيارات، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا .

وأظهرت نتائج الدراسة أن التعرض لمستويات مرتفعة من ملوثات الهواء الناتجة بشكل خاص من عوادم السيارات ارتبط بزيادة خطر الإصابة بفقدان الرؤية خاصة فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا فما فوق.