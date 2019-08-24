دراسة: استخدام السجائر الإلكترونية على المدى الطويل يزيد انتفاخ الرئة

كتب بيتر إبراهيم

يفكر العديد من الأشخاص فى أن دخان السجائر الإلكترونية أكثر أمانا من تدخين السجائر التقليدية، لكن بحثًا جديدًا من كلية الطب بجامعة الأمم المتحدة كشف لأول مرة أن استخدام السجائر الإلكترونية على المدى الطويل قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بانتفاخ الرئة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم أخذ عينات من سوائل الرئة من 41 شخصًا، من مدخنين التبغ والسجائر الإلكترونية وغير المدخنين.

ووجد الباحثون أن رئة مدخنى السجائر الإلكترونية تحتوى على مستويات أعلى من إنزيمات البروتياز، وهى سمة تميل إلى التسبب فى انتفاخ الرئة.

وقال روبرت تاران، العالم الذى قاد الدراسة، لصحيفة "نيوز أند أوبزرفر": "إذا استمروا فى استخدام هذه المنتجات لمدة 20 عامًا، فمن المحتمل أن يصابوا بانتفاخ الرئة".

ويعتبر انتفاخ الرئة هو حالة فى الرئة تسبب ضيقًا فى التنفس نتيجة لتلف أنسجة الرئة، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية.

وتأتى الدراسة، التى نُشرت مؤخراً، فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالرئة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فتم الإبلاغ عن 153 حالة محتملة من أمراض الرئة الوخيمة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية فى الفترة من 28 يونيو إلى 20 أغسطس فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك ولاية كارولينا الشمالية.

وفى الأسبوع الماضى أبلغت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فى نورث كارولينا عن دخول ثلاثة أشخاص إلى المستشفى مصابين بأعراض مختلفة لأمراض الرئة.