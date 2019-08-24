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خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

السبت، 24 أغسطس 2019 06:00 ص
خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


اقتحام قسم التبين

احداث التبين

المستشار سعيد الشربينى

جنايات القاهرة

اخبار

اليوم السابع بلس

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