سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 07:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حجز صاحب محل بتهمة احتجاز ميكانيكى وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

السبت، 24 أغسطس 2019 06:21 م
حجز صاحب محل بتهمة احتجاز ميكانيكى وإجباره على توقيع إيصالات أمانة حبس_أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحجز صاحب محل وعامل على ذمة التحريات، احتجزوا ميكانيكى، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة لاعتقادهم بسرقته لكلب أحدهم.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من" ا. س"، 38 سنة، ميكانيكى،مصاب بخدوش بالرقبة وكدمات بالوجه'بتضرره من كــــلا من "سيد. ا. س" 42 سنة، صاحب محل ورد "محمود. ع"، 25 سنة،عامل بذات المحل، لقيامهما باصطحابه إلى المحل عملهما والتعدى عليه بالضرب، محدثان ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة الأول بمبلغ 5 آلاف جنيه، والثانى على بياض والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى 250 جنيها، ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب خاص الأول.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول، والمبلغ المالى المستولى عليهما، 2 إيصال أمانة مذيلان بتوقيع المجنى عليه، هاتف محمول ملك المتهم الأول يحوى مقطع الفيديو.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب اعتقادهما بقيام المجنى عليه، بسرقة كلب خاص بالمتهم الأول، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


المعادى

عقوبة احتجاز شخص

قسم المعادى

نيابة المعادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة