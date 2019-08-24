سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 05:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة سيارة وحيازة مخدر الهيروين فى السلام

السبت، 24 أغسطس 2019 05:12 م
حبس 3 متهمين بسرقة سيارة وحيازة مخدر الهيروين فى السلام هيروين - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، بحبس شقيقين وعاطل، عثر بحوزتهم مخدرات وسيارة مسروقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان، فى سيارة ميكروباص تحمل أرقام ق ر ط 9465 بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص، وفور الاقتراب منهم حاولوا الفرار، إلا أنه تمكن من استيقاف السيارة وضبطهم تبين أنهم كل من "رضا. م. ع" 26 سنة عاطل، ضبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وزنت 3 جرامات، وشقيقة "إسلام. م. ع" 28 سنة، و"أحمد. ع. ع" 28 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 4783 لسنة 2012م السلام ثان "مخدرات" وبحوزتهم 3 مفتاح مصطنع وبالكشف الفنى عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 27183 لسنة 2019م جنح المرج بتاريخ 13/8/2019م بلاغ "أحمد. ش"، 37 سنة، صاحب مكتب رحالات.

 وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهم بالسرقة، وأمر اللواء علاء سليم مدير المباحث بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


سرقة

سرقة سيارة

حبس

تجارة المخدرات

نيابة السلام

هيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة