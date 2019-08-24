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حبس عائلة بالشرقية لإدارتهم ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية

السبت، 24 أغسطس 2019 10:30 ص
حبس عائلة بالشرقية لإدارتهم ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية ورشة لتصنيع السلاح - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة مركز الزقازيق، برئاسة عبد السلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس أب ونجليه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم بالاشتراك فى إدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدائرة المركز.

تلقى عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات مفاداها قيام 3 عاطلين، بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بقرية "بُردين" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتوصلت تحريات رجال مباحث الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه، إلى صحة المعلومات، حيث تمت مداهمة الورشة وضبط كلًا من: "جاد.ج.ع" 50 سنة، ونجليه "موسى" 35 سنة، و"محمد" 27 سنة، جميعهم عاطلين، تبين إدارتهم للورشة لبيع وتصنيع السلحة النارية.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 فرد "خرطوش"، و4 "طبنجة" نارية، وعدة طلقات وذخيرة من ذات الأعيرة، وصاروخين تقطيع، وشنيور، و3 هواتف محمولة، وأسطوانة بوتاجاز، و800 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الشرقية

مباحث الزقازيق

ورشة سلاح

تصنيع سلاح

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