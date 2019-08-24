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حبس صاحب مخزن لحيازته 1000قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل

السبت، 24 أغسطس 2019 03:44 م
حبس صاحب مخزن لحيازته 1000قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الساحل، بحبس صاحب مخزن، لحيازته 1685 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، تحت قيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، مفاده ضبط " ه. ر"، 30 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 1685 قطعة غيار سيارات( بستم، أويل سيل، شنبر، خرطوم هواء، سير، جوانات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


نيابة الساحل

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حبس

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