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حبس شخصين 4 أيام بعد قتلهما عامل وإصابة نجله بقرية العوامية بسوهاج

السبت، 24 أغسطس 2019 09:57 م
حبس شخصين 4 أيام بعد قتلهما عامل وإصابة نجله بقرية العوامية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قررت نيابة مركز ساقلته بسوهاج، حبس عاملين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لقتلهما بالاشتراك مع متهم هارب، عامل وإصابة نجلة في مشاجرة لخلاف علي قطعة أرض.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج،قد تلقى بلاغا من مساعد المدير للشرق يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية العوامية دائرة مركز ساقلته ووجود متوفى ومصاب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقاده الرائد كريم علام رئيس مباحث المركز وتبين من خلال التحريات وقوع مشاجرة بين كل من "أحمد. م. ح" 47عاما عامل، "متوفي" و نجله حيدر، 23عاما عامل،  مصاب بجروح وكسور (طرف أول).

 وطرف ثانى "محمد. ح. م" عامل، و"عبدالعاطي. م. م" عامل، "حسين. ا. ص" عامل ويقيمون قرية العوامية، دائرة المركز، بسبب خلاف علي قطعة أرض بذات الناحية .

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين الأول والثاني، وتحرر محضر بالواقعة برقم، 2923 إداري مركز ساقلته، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

النيابة العامة

ساقلته

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