حبس تشكيل عصابى بتهمة حيازة 1.3 مليون قرص منتهى الصلاحية فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق ،تخصص نشاطه الإجرامى فى تجارة الأدوية غير المرخصة ومنتهية الصلاحية وبحوزتهم مليون و300 ألف قرص.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط تشكيل عصابى ضم (6 أشخاص سبق اتهام أحدهم فى قضية "آداب عامة")، لاتجارهم فى الأدوية المسجلة وغير المسجلة والمنشطات منتهية الصلاحية وبحوزتهم (مليون وثلاثمائة ألف قرص من الأدوية منتهية الصلاحية - 6 أكلاشيهات خاصة ببعض الصيدليات – 6 هواتف محمولة – مبالغ مالية) حال تواجدهم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.