حبس تاجر لحيازته 1000 قطعة فلاتر سيارات نقل مجهولة المصدر فى السلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس تاجر لحيازته 1000 قطعة فلاتر سيارات نقل مجهولة المصدر بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث التموين، من ضبط " م. ج"، 21 سنة، مسئول عن مخزن فلاتر سيارات نقل ثقيل ولوادر بدائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم بذات الدائرة لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن 1100 قطعة فلتر لسيارات نقل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.