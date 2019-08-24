حافظى على صحة طفلك واحميه من الإصابة بمرض السكر بخطوات بسيطة

كتبت هند عادل

الكثير من الأطفال يعانون من السمنة المفرطة التى تمثل خطورة بالغة على صحتهم، وتنذر بإصابتهم بأمراض خطيرة مثل القلب والسكر وعدد من الاضطرابات التى تمنعهم من ممارسة نشاطهم اليومى مثل أقرانهم.

ووفقا لموقع "webmed" فإن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وهناك عده خطوات ونصائح تساهم فى الحفاظ على صحة الأطفال من الإصابة بهذا المرض بتعويد الطفل على التغييرات الصحية التى تجعل حياتهم أكثر سهولة ومنع إصابتهم بالأمراض المزمنة.

نصائح مهمة لمنع إصابة الأطفال من الإصابة بمرض السكر:



- يجب تعويد الطفل على ممارسة الرياضة يوميا كروتين ينتظم عليه، وممارسة رياضة المشى أو لعب الكرة أو التنزه أمور مهمة لصحة الطفل، حيث يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط يوميًا.

- الامتناع عن تناول السكريات واحرص على التقليل من تناول المشروبات والعصائر المحلاة بالسكر.

- تناول الوجبات الخفيفة الصحية والتركز على تناول الخضراوات، والفاكهة، والحبوب الكاملة.

- التقليل من تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون وما شابه من شاشات ويشمل ذلك الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والهواتف.

- الحرص على تناول العشاء مع العائلة فى وقت محدد وعدم تناول الطعام فى وقت متأخر.

- اتباع نظام غذائى صحى يساهم فى الوقاية من أصابة الأطفال بمرض السكر.