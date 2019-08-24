سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 03:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

حافظى على صحة طفلك واحميه من الإصابة بمرض السكر بخطوات بسيطة

السبت، 24 أغسطس 2019 03:00 ص
حافظى على صحة طفلك واحميه من الإصابة بمرض السكر بخطوات بسيطة مرض السكر عند الأطفال - أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكثير من الأطفال يعانون من السمنة المفرطة التى تمثل خطورة بالغة على صحتهم، وتنذر بإصابتهم بأمراض خطيرة مثل القلب والسكر وعدد من الاضطرابات التى تمنعهم من ممارسة نشاطهم اليومى مثل أقرانهم.

ووفقا لموقع "webmed" فإن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وهناك عده خطوات ونصائح تساهم فى الحفاظ على صحة الأطفال من الإصابة بهذا المرض بتعويد الطفل على التغييرات الصحية التى تجعل حياتهم أكثر سهولة ومنع إصابتهم بالأمراض المزمنة.

نصائح مهمة لمنع إصابة الأطفال من الإصابة بمرض السكر:

- يجب تعويد الطفل على ممارسة الرياضة يوميا كروتين ينتظم عليه، وممارسة رياضة المشى أو لعب الكرة أو التنزه أمور مهمة لصحة الطفل، حيث يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط يوميًا.

- الامتناع عن تناول السكريات واحرص على التقليل من تناول المشروبات والعصائر المحلاة بالسكر.

- تناول الوجبات الخفيفة الصحية والتركز على تناول الخضراوات، والفاكهة، والحبوب الكاملة.

- التقليل من تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون وما شابه من شاشات ويشمل ذلك الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والهواتف.

- الحرص على تناول العشاء مع العائلة فى وقت محدد وعدم تناول الطعام فى وقت متأخر.

- اتباع نظام غذائى صحى يساهم فى الوقاية من أصابة الأطفال بمرض السكر.


مرض السكر

اصابه الاطفال بالسكر

حمايه الاطفال من مرض السكر

السمنه عند الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا

5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا

منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد

منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد

3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستكمل مسيرة الإنجاز.. افتتاح أول مركز تدريب أجنبى للعمالة المصرية.. استكمال مشروعات بـ 20 مليار دولار.. والبدء فى تدشين استثمارات جديدة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستكمل مسيرة الإنجاز.. افتتاح أول مركز تدريب أجنبى للعمالة المصرية.. استكمال مشروعات بـ 20 مليار دولار.. والبدء فى تدشين استثمارات جديدة

فيلم الأنيمشن Toy Story 4 يحقق ملياراً و18 مليون دولار أمريكى

فيلم الأنيمشن Toy Story 4 يحقق ملياراً و18 مليون دولار أمريكى

التعليم العالى: 20 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 20 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة