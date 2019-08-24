توماس كوك: رحلاتنا لمصر ارتفعت بنسبة 40%.. والغردقة ومرسى علم بالمقدمة

كتبت آمال رسلان

أكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكيل توماس كوك البريطانية فى مصر، أن حركة السياحة البريطانية الوافدة لمصر عبر منظم الرحلات البريطانى "توماس كوك" شهدت زيادة منذ بداية العام 2019 تتراوح بين 30- 40%، لافتا إلى أن الحجوزات على مصر تأتى لأكثر من مقصد سياحى فى مقدمتها الغردقة ومرسى علم، باستثناء شرم الشيخ التى لازالت تعانى من حظر للطيران البريطانى.

وأشار الشاعر، لـ"اليوم السابع" إلى أن منظمى الرحلات العاملين فى السوق البريطانى يتوقعون أن تشهد شرم الشيخ رفع للحظر من جانب الحكومة البريطانية الجديدة، لافتا إلى أنه بعيدا عن السياحة البريطانية فإن عام 2019 شهد زيادة فى تدفقات الحركة السياحة لمصر زيادة تبلغ نسبتها 30% مقارنة بالعام الماضى.

وأكد وكيل توماس كوك البريطانية فى مصر، أن الفنادق المصرية تتمتع بجودة عالية وتتبع أعلى وأرقى درجات الصحة والسلامة الغذائية، مشيرا إلى أن غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة قاموا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال صحة وسلامة الغذاء، والتى قامت بمتابعة وتقييم حالة الفنادق فى الغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ، ولم تضع ملاحظات كبيرة على الغذاء وسلامة المنتجات.

وأوضح الشاعر، أن النتائج التى توصلت لها الشركة العالمية هى نفس نتائج فحص وزارة السياحة للفنادق، وجارى فحص الفنادق مجددا هذا العام للتأكد من تلافى تلك الملاحظات واستمرار المتابعة للفنادق المصرية والحفاظ على جودتها، منوها إلى ضرورة الإعلان الرسمى عن تلك النتائج للتأكيد على سلامة وصحة الفنادق المصرية والتى ستكون أبلغ رد على أى محاولات للتأثير على السياحة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حاولت بعض الصحف البريطانية مؤخرا الترويج لوجود مشكلات فى الفنادق المصرية وإصابة السائحين ببكتريا الايكولاى خلال إجازاتهم فى مصر.