تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، من الفصل فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها:



1 ـ "16 أغسطس 2013"، ويشير لتاريخ اندلاع أحداث عنف الإخوان وأنصارهم بمحيط قسم شرطة العرب ببور سعيد.

2 ـ "22 أغسطس 2014"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة.

3 ـ "6 سبتمبر 2017"، ويشير لتاريخ أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات بور سعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم بعد قبول طعنهم.

4 ـ "26 نوفمبر 2017"، ويشير لأولى جلسات سماع المتهمين فى إعادة المحاكمة.

5 ـ الرقم "191"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى والذين تمت إحالتهم للجنايات.



كان محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بور سعيد، شهد فى منتصف شهر أغسطس من عام 2013 أحداث عنف وقطع للطرق العامة والخاصة بسبب مظاهرات عناصر الإخوان وأنصارهم، ما أدى لمقتل 5 مواطنين وإصابة العشرات.