تنفيذ 1220 حكما متنوعا وضبط 106 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1220 حكمًا متنوعًا منها 883 حكمًا جزئيا و51 حكم مستأنف و234 حكم غرامات و47 حكم مخالفات، وتم ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8890 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمًين هاربين. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.