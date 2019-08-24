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تقرير الصحة حول وفاة شاب غرقًا فى النيل بالصف: توفى نتيجة "اسفكسيا الغرق"

السبت، 24 أغسطس 2019 11:37 ص
تقرير الصحة حول وفاة شاب غرقًا فى النيل بالصف: توفى نتيجة "اسفكسيا الغرق" جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير مفتش الصحة، حول وفاة شاب غرقًا بنهر النيل فى الصف، بعدما تم انتشال جثته وتوقيع الكشف الطبي عليه.
 
وتبين من خلال الكشف أن المتوفى شاب فى العقد الثانى من عمره، وتوفى نتيجة إصابته ب"اسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية حول وفاته، وعليه صدر قرار النيابة بالدفن.
 
واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى، الذين لم يتهموا أحدا بالتسبب فى غرق نجلهم، وعليه تسلموا الجثمان بعد صدور تصريح الدفن.
 
تلقى مركز شرطة الصف بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل ،  بإجراء التحريات تبين أن شاب يدعى " إسلام. م "  تعرض للغرق بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته ، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الصف

غرق شاب

نهر النيل

اسفكسيا الغرق

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