تزامنا مع مشاركة السيسى بقمة السبع.. شاهد أبرز إشادات الولايات المتحدة بمصر

كتب محمد عبد العظيم

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى ممثلا عن الدولة المصرية فى اجتماعات قمة السبع المقامة فى مدينة بياريتز بفرنسا والتى تنطلق اليوم السبت وحتى يوم 26 أغسطس الجارى.

وتشمل أبرز إشادات الولايات المتحدة الأمريكية أحد الدول السبع بمصر ما يلى:

بنك مورجان ستانلى: مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى فى الشرق الأوسط وربما فى كل الأسواق الناشئة.

بيرنى ساندر عضو مجلس الشيوخ الأمريكى: مصر تبنى أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم فى وسط الصحراء، وهو ما يعتبر نموذج يحتذى به فى تحقيق نمو اقتصادى يضمن للأجيال القادمة حقها.

بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل العملات أداء على مستوى العالم فى 2019، كما حققت مصر أعلى معدلات نمو اقتصادى فى الشرق الأوسط.