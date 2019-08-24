ترودو وزيلينسكى يناقشان هاتفيا تعزيز السلام والأمن فى أوكرانيا

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أجرى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، امس الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ناقش خلاله معه الموقف الأمني في المنطقة وتعزيز السلام والأمن في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء الليلة أن رئيس الوزراء ترودو هنأ الرئيس الأوكراني على نجاح حزبه في الانتخابات البرلمانية الأوكرانية الأخيرة وعلى الثقة التي عبر عنها الشعب الأوكراني في طريق الإصلاح الطموح للرئيس زيلنسكي، مؤكدا من جديد دعم كندا الثابت لأوكرانيا.

كما ناقش رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأوكراني الوضع الأمني في المنطقة والأهمية الأساسية لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. واتفق ترودو وزيلينسكي على ضرورة احترام سيادة القانو ، وتنفيذ اتفاق مينسك ، والتقدم المحرز في إطار نورماندي لحماية وتعزيز السلام والأمن في أوكرانيا.