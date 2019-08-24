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تركيا تنفي توجه ناقلة النفط الإيرانية إليها.. وأمريكا تحذر أي جهة تساعدها

السبت، 24 أغسطس 2019 06:52 م
تركيا تنفي توجه ناقلة النفط الإيرانية إليها.. وأمريكا تحذر أي جهة تساعدها ناقلة النفط جريس 1
أ ش أ

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نفت الخارجية التركية اليوم السبت، وجود معلومات لديها حول توجه ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من جبل طارق إلى ميناء بتركيا، وذلك في أعقاب تهديدات أمريكية بالتحرك ضد أي جهة تساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامى أقصوى، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، ليس لدينا أية معلومات حول تغيير ناقلة النفط الإيرانية أريان داريا-1 مسارها وتوجهها إلى ميناء مرسين.

وكانت وسائل إعلام غربية، قد أعلنت أن بيانات تعقّب حركة السفن أظهرت اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية المشار إليها، التي كانت تعرف في السابق باسم (جريس-1)، غيرت وجهتها إلى ميناء في تركيا.


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جبل طارق

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