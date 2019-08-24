تخسيس وعلاج وحماية.. الزنجبيل يحمل الكثير لصحتك.. تعرف على فوائده

كتبت هند عادل

الزنجبيل من النباتات التى تحمل فوائد صحية هامة لصحة الجسم، فهو يساعد فى التخلص من الكثير من الأمراض لاحتوائه على الكثير من المركبات والعناصر المهمة، يدخل الزنجبيل فى الكثير من الاستخدامات نظرا لفوائده، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

فوائد هامة للزنجبيل لصحة الجسم ونشاطه:





1:يقضى على الغازات ويعالج اضطرابات المعدة .

2:له قدرة عالية فى علاج امراض البرد والأنفلونزا ويكافح الجراثيم .

3: يقوى جهاز المناعة ويقى من الامراض .

4:يحمى من الامراض السرطانية كسرطان المبيض والمعدة والثدى والبروستاتا والبنكرياس.

5: يعمل كمسكن لآلام الحيض وذلك عن طريق شرب الجنزبيل الدافئ .

6: يساعد المرأة الحامل على التخلص من الشعور بالغثيان المستمر فى اول شهور الحمل.

7: يستخدم فى علاج الم الركبة والمفاصل والروماتيزم وذلك عن طريق شرب كوب الزنجبيل الدافئ او تدليك المنطقة المصابه بقطارات الزنجبيل.

8: له فوائد هائلة فى علاج الصداع النصفى والدوخة.

9: مفيد فى امراض الكلى ويحمى من الاصابة بالفشل الكلى ،حيث انه يحتوى على مواد طبيعيه تقوم بدورها على استجابة المخ للألم .

10: يقضى على المواد السامة الموجودة فى الرئة .

11: يساعد فى علاج السمنة حيث انه يساعد على الشبع سريعا .

12: يقوى الشعر ويطوله ويزيد الدورة الدموية فى الرأس ويعالج تقصف الشعر والقشرة.

13: يقضى على التجاعيد ويحمى من الشيخوخة .

14: له فوائد مذهلة لعلاج امراض القلب حيث انه يقلل نسبة الكوليسترول فى الدم ويقلل من الاصابة بإمراض القلب المختلفة.