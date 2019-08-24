تحقيقات النيابة: صاحب الشركة المتهم بالتزوير بالوايلى سبق اتهامه فى 4 قضايا

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الوايلى أن صاحب الشركة - المتهم بتزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم - سبق اتهامه فى 4 قضايا سابقة، آخرها 7740 لسنة 2008م الوايلى "خيانة أمانة" لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة تمكُن رئيس مباحث قسم شرطة الوايلى وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "عماد . ع . ع" 66 سنة صاحب شركة للاستثمار والمستلزمات الطبية بدائرة القسم، وبتفتيش مسكنه عثر على "2 خاتم شعار الجمهورية مطموسين الجهة التابعين لها"، أحدهما ذو شعار صقر قريش الخاص بالجمهورية العربية المتحدة، خاتم معدنى كودى، 36 أكلاشيه غير لائق، الأمانة العامة، العيادات الخارجية لمستشفى الدمرداش، أسماء أطباء مختلفة، المستندات والمحررات الرسمية الخالية من البيانات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة (شهادات إتمام التعليم الجامعى ومحو الأمية، إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، عقود زواج شرعية، وثائق قيد عائلى، إجازات مرضية وتقارير طبية) وجميعها مقلدة. وضبطت الأدوات المستخدمة فى التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، إسكنر ألوان، ماكينة تغليف، عدسة مكبرة".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على أختام شعار الجمهورية المضبوطة بحوزته إبان أحداث يناير 2011م من أحد تجار الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة "لا يمكنه الإرشاد عنه"، وقيامه باصطناع الأكلاشيهات بأحد محال الزنكوغراف الكائنة بميدان العتبة ـ دائرة قسم شرطة الموسكى، جار الإرشاد عنه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.