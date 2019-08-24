تجربة مثيرة للجدل.. تغيير جينات الحيوانات المنوية قد تشفى من سرطان الثدى والمبيض

كتب بيتر إبراهيم

تجرى فى الولايات المتحدة عدة تجارب لتغيير الحمض النووي لخلايا الحيوانات المنوية لمنع الاضطرابات الوراثية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيأمل الباحثون أن تؤدى الاختبارات المثيرة للجدل يومًا ما إلى علاج سرطان الثدي والمبيض والبروستاتا وغيرها من أنواع السرطان.

وقالت الصحيفة إنهم يهددون أيضًا بإثارة النقاش حول "الأطفال المصممين"، والذى يعتمد على اختيار الآباء أو يزيلون الخصائص من طفلهم الذي لم يولد بعد.

ويستخدم الباحثون في طب وايل كورنيل في نيويورك أداة CRISPR لتحرير الجينات لتغيير جين يسمى BRCA2.

وقال العلماء إن وجود جين BRCA متحور - كما حملته أنجلينا جولي - يزيد بشكل كبير من احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدى فى حياتها، من 12% إلى 90%.

وتُستخدم أداة CRISPR لإجراء تعديلات دقيقة فى الحمض النووى، وذلك باستخدام إنزيم قطع الحمض النووي وعلامة صغيرة تُعلم الإنزيم مكان القص. وهذا يعنى أنه يمكن للعلماء إزالة أجزاء الشفرة الوراثية بدقة أكثر من أى وقت مضى.

وتم استخدام هذه التقنية بنجاح من قبل جامعة بيتسبرج لإزالة الحمض النووي لفيروس نقص المناعة البشرية من الخلايا المأخوذة من الفئران ، وتدمير العدوى بشكل فعال. واحد من الأهداف الرئيسية هو منع العقم عند الرجال الناجم عن الطفرات الوراثية.

وقال كايل أورفيج، أستاذ فى قسم التوليد وأمراض النساء والعلوم الإنجابية في كلية الطب بجامعة بيتسبرج إن عقم الرجال هو حالة شائعة للغاية.

ومثل هذه التجارب تثير قلق العديد من المتفرجين، الذين يخشون أن العملية قد تستخدم يومًا ما لمساعدة الآباء الذين لديهم طفل على اختيار خصائصه على أساس التحيزات الاجتماعية.

وفى الأسابيع الأخيرة أعلن العلماء في اليابان عن طريقة جديدة للتمييز بين الحيوانات المنوية من الذكور والإناث، مما أثار مخاوف من مجموعات المواد الهلامية المحتملة فى المنزل لتحديد جنس الجنين.

واختبر الباحثون في جامعة اليابان طريقة جديدة لفرز الجنس، والتى تحدد ما إذا كانت الحيوانات المنوية تحمل كروموسوم X أو Y، على الفئران.

تعمل تجربة إثبات الفكرة على إبطاء الكروموسومات الحاملة لكروموسوم X- والتى من شأنها أن تنتج أنثى - ومن ثم يمكن فصل الحيوانات المنوية الجنسية المختلفة.

كما أعلنت الصين مؤخرًا عن استعدادها لإنشاء مجلس وطني للأخلاقيات العلمية في أعقاب تجارب العالم الأكاديمي “He Jiankui” لتحرير جينات الأطفال.