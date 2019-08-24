تجديد حبس 3 ساقطات لاتهامهن بممارسة الدعارة فى شقة بالسيدة زينب

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة وابنتها وفتاة أخرى لممارستهن الدعارة داخل شقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بممارسة الرذيلة ونشر الفسق والفجور.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لمباحث الأداب مفادها تردد راغبى المتعة الحرام على شقة بمنطقة السيدة زينب لممارسة الرذيلة مع الساقطات، وبعمل التحريات دلت أن قوادة تدير شبكة دعارة مكونة من ابنتها وفتاة أخرى يمارسن الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

وتمت مداهمة الشقة وضبطهن وبصحبتهن راغبى متعة، وقررت النيابة حبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل راغب المتعة.