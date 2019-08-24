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تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تشكيل عصابة لسرقة السيارات فى روض الفرج

السبت، 24 أغسطس 2019 11:34 ص
تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تشكيل عصابة لسرقة السيارات فى روض الفرج حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة، وسرقتهم المواطنين أثناء استقلالهم ميكروباص بروض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج، لتفقد الحالة الأمنية، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" فقاموا بملاحقتها، وترجل منها ثلاثة أشخاص بحوزة أحدهم جهاز لاسلكي لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور في محاولة للهرب.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وهم كل من "بكر. ع.ع" 29 سنة ضبط بحوزته جهاز لاسلكي ماركة "كينوود" و"ياسر. ع. ح" 43 سنة سائق، و"حمادة. ع. ع" 35 سنة موظف والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 8852 لسنة 2017م الساحل "نصب".
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة"، وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات سرقة المجني عليه الذي استغاث بالقوات. 
 
وبسؤال المجني عليه "أحمد. م. م" 32 سنة سائق قرر بأنه حال تواجده داخل السيارة قيادته رقم ق ب ع 2651 ماركة نيسان فضي اللون بشارع شبرا ـ دائرة قسم شرطة الساحل فوجئ بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة المشار إليها عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 30 ألف جنيه.
 
وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة.
 
 

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