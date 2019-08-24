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تجديد حبس 26 شخصا تشاجروا بالأسلحة الآلية وتسببوا فى مقتل شخصين بالعياط

السبت، 24 أغسطس 2019 02:05 م
تجديد حبس 26 شخصا تشاجروا بالأسلحة الآلية وتسببوا فى مقتل شخصين بالعياط مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بحبس 26 متهما من أفراد عائلتين فى مركز العياط، لتشاجرهم بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل شخصين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وكانت النيابة أمرت فى وقت سابق بتشريح جثة اثنين قتلا خلال المشاجرة وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، للوقوف على ظروف وملابسات اصابتهما التى أودت بحياتهما.
 
كانت مشاجرة نشبت بين عائلتين فى مركز العياط بجنوب الجيزة، على إثر خلافات سابقة بينهما، منذ ما يقرب من 7 سنوات، وتجددت بسبب مشاجرة بين شابين من العائلتين، استخدم خلالها كل طرف الأسلحة النارية والحجارة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أخرين.

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أسلحة نارية

العياط

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قتل شاب

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