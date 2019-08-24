تجديد حبس موظف بريد 15 يوما بتهمة سرقة معاشات تكافل وكرامة فى النزهة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بنياية شرق القاهرة، تجديد حبس موظف بالبريد 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفة للمواطنين فى النزهة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة إللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اثناء تفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.

وبمناقشته أقر بقيامه باستغلال طبيعة عمله "موظف بالبريد بمحافظة كفر الشيخ" وإيهام المواطنين مستحقى الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم، وقيامه باستخراج بطاقات صرف معاشات لهم، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.