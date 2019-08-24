تجديد حبس متهم بحيازة 2 كيلو حشيش بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بحيازة ما يقرب من 2 كيلو حشيش بمنطقة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم هو " محمد .م " 22 سنة، عاطل، حازا 1.750 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وكانت بداية الواقعة عندما نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على محمد . م. م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، و بحوزته" 1.750 كيلو جرام من مخدر الحشيش، قبل بيعها على عملائه بدائرة القسم، و 270 جنيه، هاتف محمول "، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.