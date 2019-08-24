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تجديد حبس عاطل ونجليه ضبطوا بحوزتهم 48 طربة حشيش وكيلو أفيون بالمنوفية

السبت، 24 أغسطس 2019 12:06 م
تجديد حبس عاطل ونجليه ضبطوا بحوزتهم 48 طربة حشيش وكيلو أفيون بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ونجليه ضبطوا وبحوزتهم 48 طربة حشيش، ةكيلو أفيون، وذلك قبل ترويجها على المواطنين بدائرة مركز قويسنا، تم التحفظ على المضبوطات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، من ورود معلومات تفيد قيام "السيد. ف" 58 عاما ونجليه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

على الفور تمكنت مباحث مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العقيد تامر الزهار مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، والمقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط عاطل ونجليه وبحوزتهما 48 طربة حشيش، كليو أفيون، مبلغ مالى مايقرب من 255 ألف جنيه، وذلك قبل ترويجهم على المواطنين بدائرة مركز قويسنا، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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افيون

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