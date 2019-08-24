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تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية فى الوايلى

السبت، 24 أغسطس 2019 08:00 م
تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية فى الوايلى حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات تجديد حبس صاحب شركة 15 يوم على ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية فى الوايلى.

 

والبداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى من ضبط صاحب شركة والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 7740 لسنة 2008م الوايلى " خيانة أمانه " لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

 

وبتفتيش مسكنه عثر على" 2 خاتم شعار الجمهورية مطموسين الجهة التابعين لها " أحدهما ذو شعار صقر قريش الخاص بالجمهورية العربية المتحدة، خاتم معدنى كودى، 36 أكلاشيه غير لائق، الأمانة العامة، العيادات الخارجية لمستشفى الدمرداش، أسماء أطباء مختلفة، المستندات والمحررات الرسمية الخالية من البيانات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة( شهادات اتمام التعليم الجامعى ومحو الأمية، إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، عقود زواج شرعية، وثائق قيد عائلى، إجازات مرضية وتقارير طبية "وجميعهم مقلدين".

 

وضبطت الأدوات المستخدمة فى التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، إسكنر ألوان، ماكينة تغليف، عدسة مكبرة".

 

وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على أختام شعار الجمهورية المضبوطة بحوزته إبان أحداث يناير 2011م من أحد تجار الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة " لا يمكنه الإرشاد عنه " وقيامه باصطناع الأكلاشيهات بأحد محال الزنكوغراف الكائنة بميدان العتبة ـ دائرة قسم شرطة الموسكى ( جارى الإرشاد عنه ) وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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قسم الوايلى

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