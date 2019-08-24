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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها بسبب شكه فى سلوكها 15 يومًا

السبت، 24 أغسطس 2019 11:36 ص
تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها بسبب شكه فى سلوكها 15 يومًا حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس السائق المتهم بقتل زوجته، وتقطيع جثتها نصفين بسبب شكه فى سلوكها،  15 يومًا على ذمة التحقيق.
 
 
وتبين من خلال المعاينة التصويرية، أن المتهم قطع جثة زوجته لنصفين، ليتمكن من التخلص منها، حيث حمل الجزء الأول وتخلص منه فى ترعة المريوطية، وحمل الجزء الثانى وتخلص منه فى مكان أخر.
 
 
واعترف المتهم، إن خلافات زوجية مع المجنى عليها، بعد شكه فى سلوكها، وعلمه بخيانتها له، قررعلى أثرها قتلها، جهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ فى تحويل جثتها لنصفي.
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية ،  انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة، وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجنى عليها، وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه فى سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
 
 

 


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