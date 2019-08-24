سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه

السبت، 24 أغسطس 2019 12:19 م
تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة سودانية اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.

وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، حضور البشير، الذي يواجه تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

وقال محامي البشير أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، "إن جلسة اليوم هي الثالثة في المحاكمة، وما زلنا في مرحلة سماع شهود الاتهام (الإثبات)".

وأضاف أن ممثلي الاتهام تقدموا بـ 3 شهود، هم أعضاء اللجنة التي تولت تفتيش مقر البشير، لاستلام المبلغ موضوع القضية، وشهاداتهم بالنسبة لنا "عادية ولم تحمل جديدا"، لافتا إلى أنه يتبقى شاهدان (من شهود الإثبات)، وبعد أن تكتمل إفادتهما، سيبدأ الدفاع في "تقديم البيانات التي تدحض كل ما ذكره شهود الاتهام من تهم تحت مظلة قانون الثراء الحرام والنقد الأجنبي".

وأوضح أن المحكمة أرجأت الجلسات إلى السبت المقبل، وأثنى على سير إجراءات المحاكمة، وقال إنها منظمة جدا، والإجراءات الأمنية مكتملة.

وأشار محامي البشير إلى أن هيئة الدفاع طالبت بإطلاق سراحه بضمان في هذه القضية، التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بضمان، معربا عن أمله في أن يلقى طلب الدفاع استجابة من المحكمة، وأوضح أن الدفاع طلب أيضا مقابلة الرئيس المعزول مجددا، في محبسه بسجن كوبر.

 


السودان

عمر البشير

محاكمة البشير

سجن كوبر

الخرطوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة