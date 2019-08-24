بعد غيبوبة طويلة.. وفاة أول مريض بسبب "السجائر الإليكترونية" فى أمريكا

كتب : أحمد علوى

توفى لأول مرة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية فى الولايات المتحدة بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال المسئولون وقد سارعت السلطات للبحث عن السبب الذى قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت المسؤولة الطبية فى ولاية إلينوى، جنيفر لايدن: "تلقينا بالأمس تقريرا عن وفاة شخص بالغ نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسية شديدة جراء تدخينه السجائر الإلكترونية".

وهى رفضت الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى، الذين عولجوا فى الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما.

ومنذ نهاية يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية فى 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال مسؤول قسم الصحة فى إلينوى، نجوزى إزيكى إن "شدة الأعراض التى يعانيها هؤلاء مقلقة وعلينا أن نحذر من أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطرا على الصحة".

لكن إيلينا أرياس نائبة مدير قسم الأمراض غير المعدية بالإنابة فى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أوضحت أنه رغم أن الحالات بدت متشابهة "فمن غير الواضح إذا ما كان هناك سبب مشترك وراء هذه الحالات".