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بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التعليم لإعلان مستجدات نظام تقييم الثانوية العامة

السبت، 24 أغسطس 2019 01:31 م
بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التعليم لإعلان مستجدات نظام تقييم الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى لوزيرالتربية والتعليم  للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.
 
ويحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام  والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات .
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

التقييم فى الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

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