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بدء اللجنة الأولى لامتحان الدور الثانى للثانوية الأزهرية بالتاريخ والنحو

السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص
بدء اللجنة الأولى لامتحان الدور الثانى للثانوية الأزهرية بالتاريخ والنحو امتحانات - ارشيفية
كتب ــ لؤى على

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بدأ الآن طلاب الدرو الثانى للثانوية الأزهرية، اللجنة الاولى، بامتحانات الدور الثانى، فى يومها السابع، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان مادة التاريخ، التى تستمر حتى الثانية عشرة، كما يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة النحو .

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.

 

 


الازهر الشريف

التاريخ

الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

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