بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 4 من أسرتها في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

استقبل مستشفى رأس الحكمة، ردينا عمرو محمد " 7سنوات" مصابة بجرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 7سم واشتباه كسر بالفك واشتباهpc، ونهاد رفعت فايد " 32 سنة" مصابة بجروح بالوجه وجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 6سم، واحمد محمد خليفة " 36 سنة" مصاب بسجحات وكدمات ولوجين احمد محمد " 7سنوات" مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى طوله حوالي 5سم.

كما استقبل المستشفى، دنا احمد محمد "4سنوات" جثه هامدة.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.