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بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 4 من أسرتها في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

السبت، 24 أغسطس 2019 12:25 ص
بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 4 من أسرتها في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح انقلاب سيارة - أرشيفية
مطروح _ فريق المحافظات

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لقيت طفلة من محافظة القاهرة مصرعها وأصيب 4 من أسرتها، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 95 طريق على مطروح- الإسكندرية، في نطاق قرية رأس الحكمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 استقبل مستشفى رأس الحكمة، ردينا عمرو محمد " 7سنوات" مصابة بجرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 7سم واشتباه كسر بالفك واشتباهpc، ونهاد رفعت فايد " 32 سنة" مصابة بجروح بالوجه وجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 6سم، واحمد محمد خليفة " 36 سنة" مصاب بسجحات وكدمات ولوجين احمد محمد " 7سنوات" مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى طوله حوالي 5سم.

كما استقبل المستشفى، دنا احمد محمد "4سنوات" جثه هامدة.

 تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 

 


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