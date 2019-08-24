بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث متنوعة بالساحل الشمالي

استقبل مستشفى العلمين، 4مصابين من محافظة القاهرة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة برصيف أمام قرية جرين بيتش، في اتجاه مطروح، وهم منة علاء الدين أحمد " 24 سنه" مصابة باشتباه pc، وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ومها محمد إسماعيل " 26 سنة" مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم، و جهاد هشام محمود " 30 سنة" اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر مضاعف بالركبة اليمني، ومني محب حسن "52 سنة" مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

واستقبل المستشفى، المصاب عبد الرحمن أحمد شعبان " 17سنة"-من البحيرة- يعاني من اشتباه pc وكدمه بالصدر وجرح قطعي بالبطن، إثر حادث ادعاء سقوط من علو داخل العلمين قرية بدر3.

ودخل المستشفى‘ إثر حادث تصادم سيارة برصيف أمام مارينا 3، في اتجاه الإسكندرية، المصاب راجح محمد عبد المنعم " 31 سنة"-من القاهرة- مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح قطعي بالجبهة حوالي 10سم وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

ووصل مستشفي العلمين، ادعاء حادث غرق بشاطئ الهنا بسيدي عبد الرحمن المصاب، سعيد سمير فوزي " 15سنة"-من القاهرة- والحالة العامة مستقرة.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.