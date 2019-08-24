بالآلية الجديدة.. استلام 508 أكياس قطن بالفيوم وبنى سويف ومزاد لبيعها غدًا

كتب عبد الحليم سالم

قالت عزة قبارى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتجارة وحليج الأقطان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم استلام 508 أكياس قطن بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

أضافت عزة قبارى لـ"اليوم السابع" أنه تم استلام 228 كيس قطن من مزارعى محافظة الفيوم بالآلية الجديدة للأقطان التى دشنتها وزارة قطاع الأعمال العام وتنفذها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وقالت إنه تم استلام 280 كيس قطن من مزارعى بنى سويف، لافته إلى أنه سيتم عقد مزاد لبيعها غدًا.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواي – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف كالآتي: (2 بني سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا).