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اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

السبت، 24 أغسطس 2019 08:38 م
اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

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تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: وصول الرئيس السيسى بياتيز بجنوب فرنسا للمشاركة فى قمة G7 بدعوة من الرئيس الفرنسى ماكرون، ويتحدث السيسى فى القمة بلسان دول أفريقيا.

 

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السيسى

السبع الكبار

قمة G7

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