سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 07:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الهند تمنع السجائر الإلكترونية وتهدد بالحبس والغرامة لمن يدخنها

السبت، 24 أغسطس 2019 06:00 م
الهند تمنع السجائر الإلكترونية وتهدد بالحبس والغرامة لمن يدخنها السجائر الإلكترونية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت وزارة الصحة الهندية حظر على إنتاج واستيراد السجائر الإلكترونية، مما قد يعرض خطط التوسع للشركات الكبرى للخطر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقترحت الوزارة أن تصدر الحكومة أمرًا تنفيذيًا يحظر الأجهزة التى تضر المصلحة العامة قبل أن تصبح السجائر الإلكترونية "وباء" بين الأطفال والشباب.

وقالت وزارة الصحة في مذكرة داخلية شاهدتها وكالة "رويترز" ومن المتوقع أن تدرسها الحكومة الفيدرالية "السجائر الإلكترونية والتقنيات المماثلة التي تشجع على استخدام التبغ أو تؤثر سلبا على الصحة العامة تشكل خطرا على المستخدم النشط والسلبى".

ويقترح مسؤولو الصحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، مع عقوبة تصل إلى 500000 روبية (7000 دولار) ، لمدخنى السجائر الإلكترونية ، وفقًا لمسودة الأمر التنفيذي.

وعادة ما تصدر مثل هذه الأوامر في الهند كتدبير طارئ عندما لا يعقد البرلمان جلسته، يمكن أن تنقضي إذا لم تتم الموافقة عليها عندما يجتمع المشرعون في الجلسة القادمة ، والتي من المرجح أن تعقد في حوالي نوفمبر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مشروع الأمر التنفيذي سيواجه تغييرات أم سيُعتمد.

وقالت وزارة الصحة في الوثيقة: "هناك أدلة على أن هذه المنتجات هي بوابة لمنتجات التبغ وتحفز المراهقين والشباب على استخدام النيكوتين الذي يؤدي إلى الإدمان".

ويوجد في الهند 106 ملايين مدخن بالغ ، وهى في المرتبة الثانية بعد الصين في العالم ، مما يجعلها سوقًا مربحة لشركات مثل جويل وفيليب موريس، ويموت أكثر من 900 ألف شخص كل عام في البلاد بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ.

 

 


السجائر الإلكترونية

اضرار السجائر الإلكترونية

وفاة السجائر الإلكترونية

امراض السجائر الإلكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة