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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع سرقة شقة طبيب فى الجيزة

السبت، 24 أغسطس 2019 05:12 م
النيابة تنتدب المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع سرقة شقة طبيب فى الجيزة سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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انتدبت النيابة العامة فى الجيزة المعمل الجنائى لجمع الأدلة الجنائية من موقع سرقة مجهولين مبلغ 180 ألف جنيه، من شقة طبيب يدير مركز لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالجيزة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، "صاحب مركز طبى لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة" أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة.

 

ذكر مقدم البلاغ، أن اللصوص استولوا على ما يقرب من 180 ألف جنيه، من الشقة، وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، للقبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.


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