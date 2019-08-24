المصرية للاتصالات تتيح الحصول على الراوتر فائق السرعة مقابل 5 جنيهات شهريا

كتبت هبة السيد

كشفت الشركة المصرية للاتصالات we، عن إضافة نموذج جديد للتعامل مع العملاء فيما يخص الراوتر بخلاف السداد النقدي لشراء الراوتر لضمان خدمة إنترنت عالية الجودة.

وقالت الشركة إن العميل يستطيع الحصول علي الراوتر فائق السرعة الجديد بسداد مقابل استخدام 5 جنيهات شهريا طول مدة عمل الراوتر بكفاءة عند العميل وبدون سداد أي مبلغ لشراء الراوتر عند التعاقد على الراوتر الجديد.

وتلتزم الشركة بتغيير الراوتر في حالة وجود أي عيوب فنية أو عيوب صناعة (غير ناتجة عن سوء استخدام) بدون مقابل في أي وقت.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت مشروعا لتطوير الإنترنت فى مصر، يهدف إلى زيادة سرعة الإنترنت وسعة الباقات المقدمة للعملاء، ولتحقيق ذلك كشف عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات WE، عن أبرز 4 خطوات لتحقيق هذا الهدف منها رفع السعة بالشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت بنسبة 60% ورفع السعة بالشبكة الرئيسية IP Core بنسبة 40%، وإضافة 5 آلاف كابينة بوحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 23 ألف كابينة.

كما تم زيادة وصلات الألياف الضوئية لمنزل العميل FFTH بنسبة 11%، وأنفقت الشركة 43 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية منذ عام 2014 موزعة بين استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و 2020، بالإضافة إلى استثمارات تم ضخها بالفعل بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وتستحوذ شركة WE على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الأرضى بنحو 80% من حجم السوق.